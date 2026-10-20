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20.10.2026 13:06:18
Taiwan Export Order Growth Eases To 62.4%
(RTTNews) - Taiwan's export order growth remained strong in September, data released by the Ministry of Economic Affairs showed on Tuesday.
Export orders surged 62.4 percent year-over-year in September, though slower than the 71.4 percent jump in August. In July, orders were 61.9 percent higher.
Orders for information and communication products alone grew 87.3 percent from last year. Demand for electronic products advanced 71.0 percent, and 73.0 percent more orders were received for mineral products. Meanwhile, orders for optical, photographic, and cinematographic apparatus declined by 5.6 percent.
On a monthly basis, export orders increased 10.9 percent in September after rising 5.1 percent in August.
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