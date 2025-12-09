|
09.12.2025 16:20:53
U.S. Job Openings Edge Slightly Higher In October
(RTTNews) - Job openings in the U.S. edged slightly higher in the month of October, according to a report released by the Labor Department on Tuesday.
The Labor Department said job openings crept up to 7.670 million in October from 7.658 million in September.
The report said hires fell to 5.149 million in October from 5.367 million in September, while total separations decreased to 5.050 million in October from 5.264 million in September.
Within separations, quits dipped to 2.941 million in October from 3.128 million in September, but layoffs and discharges inched up to 1.854 million in October from 1.781 million in September.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.