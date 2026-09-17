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17.09.2026 14:36:23
U.S. Weekly Jobless Claims Unexpectedly Decrease
(RTTNews) - A report released by the Labor Department on Thursday showed an unexpected decline in first-time claims for U.S. unemployment benefits in the week ended September 12th.
The Labor Department said initial jobless claims fell to 196,000, a decrease of 10,000 from the previous week's unrevised level of 206,000. Economists had expected jobless claims to inch up to 208,000.
The report said the less volatile four-week moving average also slipped to 203,250, a decrease of 2,750 from the previous week's unrevised average of 206,000.
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