NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe ein solides Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Chancen stünden gut, dass der Umsatz 2024 höher als vom Unternehmen angepeilt ausfallen wird./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2024 / 05:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2024 / 05:24 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.