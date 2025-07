FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt vor Zahlen zum zweiten Quartal von 71 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionen des Bundes in Rüstung dürften das Wachstum des Herstellers von Sensortechnik mittelfristig antreiben, schrieb Christophe Menard in seinem Ausblick am Montag. Sein höheres Kursziel spiegele einen geschätzten Umsatz im Jahr 2030 von mehr als fünf Milliarden Euro wider./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2025 / 07:53 / CET



