NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Getränkeherstellern darauf, dass eine US-Gesundheitsbehörde eine neue Empfehlung zum Alkoholkonsum ausgegeben habe und den Konsum mit Krebsrisiken in Verbindung bringe. Alkoholkonsum sei als dritthäufigste vermeidbare Krebsursache in den USA nach Tabak und Fettleibigkeit aufgeführt worden und erhöhe das Risiko für mindestens sieben Krebsarten, unabhängig von der Art des konsumierten Alkohols. Sie sieht nun regulatorische Risiken für Hersteller von Alkoholika./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 13:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 13:14 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.