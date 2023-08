NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas nach Halbjahreszahlen von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen seien selbst ohne die Yeezy-Produkte stark gewesen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hätten den kontinuierlichen Fortschritt des Turnarounds 2023 verdeutlicht. Unter anderem seien Lagerbestände abgebaut und Marktanteile in China zurückgewonnen worden. Sie erwartet weitere positive Schübe für die Aktie des Sportartikelherstellers in den kommenden Monaten./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / 19:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2023 / 20:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.