Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Abgaben

So bewegte sich der Euro STOXX 50 letztendlich.

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 2,70 Prozent tiefer bei 5 176,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,505 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,299 Prozent leichter bei 5 304,04 Punkten, nach 5 319,92 Punkten am Vortag.

Bei 5 304,04 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 154,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 3,82 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 01.07.2025, mit 5 282,43 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.05.2025, den Stand von 5 160,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 01.08.2024, den Wert von 4 765,72 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5,25 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (+ 2,82 Prozent auf 28,12 EUR), Deutsche Börse (+ 0,20 Prozent auf 254,60 EUR), adidas (-0,48 Prozent auf 167,25 EUR), Enel (-1,01 Prozent auf 7,75 EUR) und Deutsche Telekom (-1,11 Prozent auf 31,13 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Intesa Sanpaolo (-5,76 Prozent auf 5,01 EUR), Siemens (-5,31 Prozent auf 212,95 EUR), Airbus SE (-3,92 Prozent auf 169,16 EUR), Allianz (-3,77 Prozent auf 334,10 EUR) und UniCredit (-3,43 Prozent auf 62,30 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 349 458 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 292,082 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

