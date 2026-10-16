AIXTRON Aktie
|33,63EUR
|-1,33EUR
|-3,80%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Auftragseingang des Chipindustrie-Ausrüsters habe die Markterwartung um 30 Prozent übertroffen, schrieb Om Bakhda am Donnerstag. Dies sei auf die Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung von Indiumphosphid-Bauelementen zurückzuführen, die durch die anhaltende Kapazitätsknappheit in der gesamten optischen Lieferkette bedingt sei. Die deutlich positive Überraschung bei der Bruttomarge sei auf einen günstigen Produktmix zurückzuführen. Dieser wiederum hänge teilweise mit dem steigenden Anteil von Verkäufen der G10-Anlagenplattform sowie mit günstigen Zusatzausstattungen zusammen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30,90 €
|
Abst. Kursziel*:
42,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,84%
|
Analyst Name::
Om Bakhda
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
15.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 54 Euro (dpa-AFX)
|
15.10.26
|Aixtron übertrifft mit Auftragseingang und Profitabilität die Erwartungen (dpa-AFX)
|
15.10.26
|EQS-News: AIXTRON Q3 2026: Auftragseingang und operative Profitabilität deutlich über Markterwartungen (EQS Group)
|
15.10.26
|EQS-News: AIXTRON Q3 2026: Order intake and operating profitability significantly exceed market expectations (EQS Group)
|
15.10.26
|EQS-Adhoc: AIXTRON Q3 2026: Order intake and operating profitability significantly exceed market expectations (EQS Group)
|
15.10.26
|EQS-Adhoc: AIXTRON Q3 2026: Auftragseingang und operative Profitabilität deutlich über Markterwartungen (EQS Group)
|
15.10.26
|Schwacher Handel: TecDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|33,63
|-3,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research