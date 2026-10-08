AIXTRON Aktie
|37,04EUR
|-0,98EUR
|-2,58%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Nachfrage sei stark, doch Lieferkettenengpässe stimmten ihn vorsichtiger für 2026, schrieb Michael Kuhn in einer Einschätzung am Donnerstag. 2027/28 lasse sich gleichwohl besser vorhersagen./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37,07 €
|
Abst. Kursziel*:
18,69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,79%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
11:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.10.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.10.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
02.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|37,13
|-2,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:59
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
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|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:33
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:14
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:13
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:52
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|07.10.26
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets