AIXTRON Aktie
|30,72EUR
|-0,22EUR
|-0,71%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 52,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Signale aus der Berichtssaison seien positiv für die Endmärkte Optoelectronics und Energiemanagement, schrieb Craig McDowell am Montag. Von Kundenseite sieht der Experte demnach die starken Auftragsambitionen des Anlagenbauers für die Chipbranche untermauert./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
52,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31,05 €
|
Abst. Kursziel*:
69,08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70,90%
|
Analyst Name::
Craig A McDowell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
16.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
16.11.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
16.11.26
|XETRA-Handel TecDAX leichter (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.11.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|30.10.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|30,72
|-0,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|16.11.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG