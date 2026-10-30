AIXTRON Aktie

32,39EUR -1,04EUR -3,11%
AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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30.10.2026 08:24:36

AIXTRON SE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron von 42 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe ein großartiges Quartal abgeliefert, schrieb Gustav Froberg am Freitag. Die Aktien seien allerdings bereits fair gepreist Die Zielsenkung reflektiere seine Einschätzung, dass die Aktien vorerst eher im Rahmen ihrer historischen Bewertung gehandelt werden dürften./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
33,33 € 		Abst. Kursziel*:
17,01%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,41%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:14 AIXTRON Halten DZ BANK
09:34 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG
09:32 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
08:24 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 32,42 -3,02% AIXTRON SE

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12:51 BBVA Hold Deutsche Bank AG
12:50 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
12:46 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
12:44 ING Group Buy Deutsche Bank AG
12:43 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
12:42 Renault Hold Deutsche Bank AG
12:39 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
12:31 AstraZeneca Buy UBS AG
12:28 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:27 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
12:24 TotalEnergies Buy UBS AG
12:24 Shell Neutral UBS AG
12:24 Henkel vz. Neutral UBS AG
12:23 Unilever Outperform Bernstein Research
12:20 Renault Sell UBS AG
12:16 Gerresheimer Neutral UBS AG
12:15 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:14 AIXTRON Halten DZ BANK
11:40 Amazon Outperform RBC Capital Markets
11:32 Volkswagen Neutral UBS AG
11:06 Air Liquide Buy UBS AG
11:00 Deutsche Bank Buy UBS AG
10:59 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
10:58 ING Group Buy UBS AG
10:42 OMV kaufen UBS AG
10:37 Amazon Buy UBS AG
10:36 STMicroelectronics Buy UBS AG
10:35 KION GROUP Buy Warburg Research
10:34 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
10:33 BP Buy UBS AG
10:32 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:32 DEUTZ Buy Warburg Research
10:31 BP Outperform RBC Capital Markets
10:28 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
10:20 DO buy UBS AG
10:14 GSK Underweight Barclays Capital
10:14 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
10:13 ING Group Overweight Barclays Capital
09:58 Linde Outperform Bernstein Research
09:57 Air Liquide Outperform Bernstein Research
09:56 Air Liquide Kaufen DZ BANK
09:56 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
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