AIXTRON Aktie

33,63EUR -1,33EUR -3,80%
AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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15.10.2026 20:28:59

AIXTRON SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach der Vorlage von Eckdaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Auftragseingang und die Profitabilität des Chipindustrie-Ausrüsters hätten die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Craig A McDowell am Donnerstag. Seiner Meinung nach ist der sehr starke Auftragseingang im dritten Quartal weiterhin vor allem auf den Bereich Optoelektronik zurückzuführen. Die Analysten dürften nun ihre kurz- und mittelfristigen Schätzungen nach oben korrigieren./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:17 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
30,90 € 		Abst. Kursziel*:
74,76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
33,63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60,57%
Analyst Name::
Craig A McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
01.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 33,63 -3,80% AIXTRON SE

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15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
15.10.26 Merck Neutral UBS AG
15.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
15.10.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
15.10.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Sanofi Neutral UBS AG
15.10.26 KION GROUP Buy UBS AG
15.10.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
15.10.26 Roche Buy UBS AG
15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
15.10.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Südzucker Halten DZ BANK
15.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Richemont Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
15.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 GSK Neutral UBS AG
15.10.26 Airbus Buy UBS AG
15.10.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
15.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
15.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Siemens Outperform Bernstein Research
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