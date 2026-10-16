AIXTRON Aktie
|33,63EUR
|-1,33EUR
|-3,80%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron nach der Vorlage von Eckdaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Auftragseingang und die Profitabilität des Chipindustrie-Ausrüsters hätten die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Craig A McDowell am Donnerstag. Seiner Meinung nach ist der sehr starke Auftragseingang im dritten Quartal weiterhin vor allem auf den Bereich Optoelektronik zurückzuführen. Die Analysten dürften nun ihre kurz- und mittelfristigen Schätzungen nach oben korrigieren./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30,90 €
|
Abst. Kursziel*:
74,76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,57%
|
Analyst Name::
Craig A McDowell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
15.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 54 Euro (dpa-AFX)
|
15.10.26
|Aixtron übertrifft mit Auftragseingang und Profitabilität die Erwartungen (dpa-AFX)
|
15.10.26
|EQS-News: AIXTRON Q3 2026: Auftragseingang und operative Profitabilität deutlich über Markterwartungen (EQS Group)
|
15.10.26
|EQS-News: AIXTRON Q3 2026: Order intake and operating profitability significantly exceed market expectations (EQS Group)
|
15.10.26
|EQS-Adhoc: AIXTRON Q3 2026: Order intake and operating profitability significantly exceed market expectations (EQS Group)
|
15.10.26
|EQS-Adhoc: AIXTRON Q3 2026: Auftragseingang und operative Profitabilität deutlich über Markterwartungen (EQS Group)
|
15.10.26
|Schwacher Handel: TecDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|33,63
|-3,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research