NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Analyst Chris Counihan verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf den Investorentag des Chemie- und Farbenkonzerns zum Pulverbeschichtungsgeschäft. Die kurzfristige Ergebnisdynamik bleibe aufgrund von Wettereinflüssen und der Inflation im Bereich der Kosten von Nicht-Rohstoff etwas schwieriger als im ersten Quartal, schrieb er. Insgesamt sei Akzo aber auf Kurs, seine Ziele für das Geschäftsjahr zu erfüllen. Das Geschäft mit Pulverbeschichtungen sei ein Juwel in Bezug auf strukturelles Wachstum und Marktstellung./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2024 / 18:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2024 / 19:00 / ET





