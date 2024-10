NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 79 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auf operativer Ebene verbessere sich die zugrunde liegende Geschäftsdynamik in schwierigen Endmärkten, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Darauf deuteten die Preisgestaltung, die Beschleunigung der Kosteneinsparungen und der steigende Absatz außerhalb Chinas hin. Der niederländische Chemiekonzern sollte seinen Fokus auf interne Verbesserungen beibehalten. Übernahmen stellten zu Recht nur mittelfristig eine Chance dar./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2024 / 11:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2024 / 11:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.