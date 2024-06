NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Der Farben- und Lackhersteller sehe das Geschäft mit Pulverbeschichtung, das rund 13 Prozent zum Konzernumsatz beitrage, als versteckte Perle in seinem Portfolio, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Akzo Nobel sei klarer Marktführer bei diesem Verfahren, das gegenüber dem konventionellen Flüssigbeschichtungsverfahren Vorteile habe und - dem Unternehmen zufolge - auch vergleichsweise schnell wachse./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2024 / 22:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 00:15 / EDT





