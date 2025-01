NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom vor Auftrags- und Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal von 25,50 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta begründete das etwas höhere Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit angepassten Wechselkursen. Operativ dürfte der Umsatz auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen sein, es habe an größeren Aufträgen für den Industriegüterkonzern gemangelt./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 09:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 09:49 / GMT



