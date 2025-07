NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 4400 auf 4650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Minenkonzerns in den Bereichen Kupfer und Aluminium hätten im ersten Halbjahr geglänzt, schrieb Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Erwartungen übertroffen. Die Bewertung spreche aber weiterhin für eine nur neutrale Einschätzung der Aktie./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 06:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 06:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.