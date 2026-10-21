Amazon Aktie
|234,15EUR
|0,55EUR
|0,24%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach einem Gespräch mit einem Logistikexperten des Unternehmens auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Die Automatisierung bleibe der entscheidende langfristige Wettbewerbsvorteil, da sie die Abhängigkeit von Arbeitskräften verringere, schrieb Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Einschätzung des Handelskonzerns bleibe positiv, da Effizienzsteigerungen im Fulfillment und die Nutzung von AWS die strukturellen Belastungen im Einzelhandel ausgleichen sollten./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 22:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 330,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 262,63
|
Abst. Kursziel*:
25,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 262,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,65%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|233,90
|0,13%
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|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10:24
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|10:19
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:06
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|adidas Outperform
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|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
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|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
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|20.10.26
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