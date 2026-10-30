Amazon Aktie
|213,85EUR
|11,15EUR
|5,50%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon anlässlich des Kursrutsches nach den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 348 auf 352 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er nehme als wichtigste Erkenntnis aus den Resultaten des Technologie- und Handelsunternehmens mit, dass die Cloud-Sparte AWS auf dem besten Weg sei, das Geschäft so umzugestalten, dass es über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg ausreichend tragfähig ist, schrieb Stephen Ju am Freitag. Grundlage dafür seien die beschleunigten Investitionen im Laufe der letzten rund zwei Jahre./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 352,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 240,55
|
Abst. Kursziel*:
46,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 239,13
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,20%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
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16:29
|ROUNDUP 2: Amazon wächst mit Cloud - Hohe KI-Ausgaben lasten auf der Aktie (dpa-AFX)
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16:01
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09:03
|ROUNDUP: Amazon wächst mit Cloud - Hohe KI-Ausgaben lasten auf der Aktie (dpa-AFX)
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08:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Amazon auf 370 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
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29.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Amazon auf 'Outperform' - Ziel 330 Dollar (dpa-AFX)
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29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|214,95
|6,04%
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|13:51
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13:51
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|13:24
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:20
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
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|12:24
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