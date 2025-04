NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Lanxess von 31 auf 19,50 Euro eingestampft und aus der Kaufempfehlung eine Verkaufsempfehlung gemacht. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen für die europäische Chemiebranche am Freitag an die eingetrübte Wirtschaftslage an. Lanxess und Croda sieht sie dabei in einer "prekären Situation". Er nennt hohe Abhängigkeit von den USA, vergleichsweise viel zyklische Umsätze und geringe Preissetzungsgsmacht als Probleme. Bei Lanxess komme noch die fragile Bilanz hinzu. Auf Basis ihrer gesenkten Schätzungen liegt das Verhältnis zwischen Nettoschulden und ihren gesenkten Ergebnisschätzungen laut Fraser bei 4,3./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2025 / 09:31 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.