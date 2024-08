HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. Die wichtigsten operativen Kennziffern des Gewerbe-Immobilienkonzerns hätten seinen Erwartungen entsprochen oder sogar leicht darüber gelegen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Rückgang der Mieteinkünfte sei im zweiten Quartal trotz zuletzt mehrerer Verkäufe sehr moderat ausgefallen. Nach der leichten Anhebung des operativen Jahresgewinnziels liege seine Schätzung nun am unteren Ende der Spanne./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





