NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1100 auf 1057 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Senkung des Umsatzziels für 2025 erscheine dieses für den Chipindustrie-Ausrüster nun erreichbar, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Und falls es zu keinen staatlichen Interventionen gegen Exporte nach China komme, könne der Markt mit einem besseren Jahr 2026 rechnen./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2024 / 20:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2024 / 20:52 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.