NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 11300 auf 11700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Pharmaunternehmen sei er für Novartis am optimistischsten, schrieb Analyst Peter Welford in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Novartis könnte die Erwartungen erneut übertreffen und den Ausblick anheben. Auch GSK sowie vielleicht Astrazeneca und Sanofi seien höhere Jahresziele zuzutrauen. Bei Novo Nordisk hält es der Experte für möglich, dass die Dänen das Umsatzziel nach oben, das operative Ergebnisziel (Ebit) aber nach unten hin einengen. Roche werde den Ausblick wohl bestätigen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 09:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 19:05 / ET



