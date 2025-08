NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 16500 auf 18000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Justin Smith blickt in einer am Montag vorliegenden Studie zuversichtlicher auf den Pharmakonzern. Trotz positiver Studienergebnisse zu potenziellen Medikamenten abseits des Krebsgeschäfts stehe das Thema Onkologie immer noch zu sehr im Fokus vieler Investoren. Dabei dürfte es in anderen Bereichen reichlich positives Überraschungspotenzial geben./mis/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 17:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2025 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.