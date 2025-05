NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach der Telefonkonferenz zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti monierte in der am Donnerstag vorliegenden Studie die nur geringe Transparenz bezüglich der künftigen Mengenerholung bei dem Konsumgüterhersteller, auch wenn das Management seine Ambitionen zur Steigerung der Volumina bekräftigt habe. Das Volumenwachstum, vor allem im Bereich Consumer Brand, sei in den vergangenen drei Jahren schwach gewesen, erinnerte sie./rob/ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 11:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 11:09 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.