FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk nach Zahlen und gekapptem Ausblick von 630 auf 481 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Halten" belassen. Analyst Elmar Kraus hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor, dass das Umsatzwachstum im ersten Quartal zwar klar zweistellig zugelegt habe, jedoch Bremsspuren im Bereich der Abnehmmedikamente aufgewiesen habe. Dabei dürfte auch die Konkurrenz durch Eli Lillys doppeltwirkende Medikamente Mounjaro und Zebound eine gewichtige Rolle gespielt haben./rob/ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2025 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.