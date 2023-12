NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach Abschluss eines Rückversicherungsvertrages mit einer Konzernbeteiligung auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Durch diese Konstruktion fließe dem Versicherer Axa voraussichtlich 0,6 Milliarden Euro in bar zu, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Viel wichtiger als die finanziellen Auswirkungen sei jedoch die Verbesserung des Risikoprofils der Axa-Gruppe./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2023 / 13:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2023 / 13:00 / ET



