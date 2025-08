NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die starke Dynamik beim Energietechnikkonzern habe sich fortgesetzt, schrieb Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei hob er den starken Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal hervor. Dass dieser 17 bis 18 Prozent über dem Konsens gelegen habe, sei vor allem der starken Geschäftsentwicklung beim Windturbinenhersteller Siemens Gamesa zu verdanken./rob/ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 06:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 06:58 / BST



