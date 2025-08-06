ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek nach Zahlen für das zweite Quartal von 120 auf 137,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz der Herausforderungen, denen einige Mitbewerber ausgesetzt seien, habe der Softwarehersteller an seinen starken Jahresauftakt angeknüpft, schrieb Michael Briest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Margenverbesserung werde durch viele Einmaleffekte verdeckt./rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 19:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.