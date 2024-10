FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bechtle mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Es sehe eher nicht nach einer deutlichen Erholung des Geschäfts mit kleineren Kunden noch in diesem Jahr aus, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen am 8. November. Zudem seien die anhaltenden Haushaltsverhandlungen der Bundesregierung mit Blick auf den öffentlichen Sektor nicht gerade hilfreich. Die Investitionen würden aber nur aufgeschoben, und der IT-Dienstleister sei auf eine wieder höhere Nachfrage vorbereitet./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2024 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.