NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Beiersdorf von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 135 auf 147 Euro angehoben. Die Aktie sei sein "Top Pick" für 2025, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Er habe diesen Sektor einer gründlichen Analyse unterzogen, schrieb er. Mit Blick auf den deutschen Konzern ist er vor allem von Vorstandschef Vincent Warnery überzeugt und erwartet ein starkes Jahr 2025, das von den jüngsten Innovationen profitieren sollte./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 15:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 16:36 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.