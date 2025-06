FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Biontech angesichts einer Partnerschaft mit Bristol-Myers Squibb mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der mRNA-Spezialist habe ihn mit einer groß angelegten Kooperation überrascht, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie drehe sich um den Krebs-Antikörper BNT327, der für die Anlagestory immer wichtiger werde. Generell sei er fein mit solchen Schritten, doch angesichts der Kapitalsituation von Biontech hätte er einen weiteren Alleingang bei der Entwicklung bevorzugt./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.