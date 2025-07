ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Veranstaltung habe untermauert, warum der Autobauer in Zukunft wohl besser abschneiden werde als die Wettbewerber, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Mit der neuen Produktgeneration seien die Münchener nun Klassenbester. Zudem habe der Investitionszyklus den Höhepunkt der Ausgaben hinter sich, was zu einem deutlichen Rückenwind in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie beim freien Barmittelfluss führe./rob/la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 11:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.