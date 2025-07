Investment-Tipp: So bewertet Bernstein Research die BMW-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Free Cashflow im Automobilbereich habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die dort erzielte operative Marge (Ebit) liege mit 5,4 Prozent innerhalb des vom Konzern für das Geschäftsjahr angepeilten Korridors. Die Resultate bestärkten ihn in dem Gedanken, dass der Autobauer eine der überzeugendsten Möglichkeiten ist, um als Anleger in der Automobilbranche aktiv zu werden.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Kaum Ausschläge verzeichnete die BMW-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:20 Uhr bei 84,46 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 8,93 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 480 696 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte die Aktie um 12,8 Prozent. Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.