NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach dem jüngsten Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe tiefere Einblicke in seine Produkteinführungen und strategischen Finanzziele gegeben sowie seine China-Strategie und die strategische Vision des Vorstandschefs für die nächsten Jahre dargelegt, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch in seiner Nachbetrachtung./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 12:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 12:05 / BST





