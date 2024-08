NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das erste Halbjahr sei ein schwieriges gewesen für den IT-Dienstleister, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zahlen seien entsprechend schwach ausgefallen, denn die Nachfrage von kleinen und mittelgroßen deutschen Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern habe weiterhin keine Dynamik entfaltet. Die Jahresziele seien aber bestätigt worden./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2024 / 03:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2024 / 03:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.