ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Medizintechniker habe nach mehr als einem Jahr erstmals wieder die Erwartungen übertroffen und bleibe auf Kurs zu den Jahreszielen, die die Investoren bislang skeptisch beäugten, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung. Der Lagerbestandsabbau in China dürfte im zweiten Geschäftsquartal abgeschlossen sein. Doyle rechnet mit einer positiven Kursreaktion./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 06:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024 / 06:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.