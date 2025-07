ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kursrutsch seit Mai sei keine Kaufchance, stellte Graham Doyle in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar klar. Die kurzfristigen Markterwartungen hält er für zu hoch und die Erholung im China-Geschäft mit Augenlaserkorrekturen bleibe flüchtig./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 12:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



