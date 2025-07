NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal der Jenaer dürfte recht mau gewesen sein, schrieb Anchal Verma am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Bericht am 7. August. Dies dürfte ausreichend bekannt sein. Die Jahresziele hingen einmal mehr vom Schlussquartal ab. Insgesamt sieht Verma eher Risiken und kappte seine Schätzungen./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 19:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 00:15 / BST



