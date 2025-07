NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 74 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Susannah Ludwig verwies angesichts des neuen Kursziels auf das jüngste Erstarken des Euro. Daher habe sie ihre bereinigte Prognose für das Ergebnis je Aktie für 2025/26 leicht gesenkt, schrieb die Analystin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In dieser habe sie untersucht, wie die Marke "Smile" des Technologiekonzerns dazu beitragen könnte, die Marktposition in China, dem Schlüsselmarkt für Geräte und Verbrauchsmaterialien der refraktiven Chirurgie, zu sichern./rob/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 17:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.