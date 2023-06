NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Lkw-Hersteller sollte für das zweite Jahresviertel einen Umsatz von 13,6 Milliarden Euro und eine Marge von 9 Prozent ausweisen, was in etwa dem Konsens entspreche, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Auf dem Investorentag am 11. Juli dürften die Stuttgarter die Jahresziele anheben und einen Kapitalrückfluss an die Aktionäre in Höhe von rund 2 Milliarden Euro ankündigen./edh/he



