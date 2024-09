NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank anlässlich des Einstiegs der Unicredit bei der Commerzbank mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Overweight" belassen. Diese sei nun als potenzieller Übernahmekandidat "im Spiel", schrieb Analyst Kian Abouhossein in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht der Experte neben den Italienern auch die Deutsche Bank als Hauptinteressenten. Seiner Meinung nach wäre die Deutsche Bank dann besser für eine Übernahme positioniert, wenn sie ihre Ziele für 2025 erreicht und dadurch möglicherweise einen höheren Aktienkurs erzielt, was ihr bei einer reinen Aktientransaktion bessere Chancen einräumen würde./la/ag



