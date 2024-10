MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 44 Franken belassen. Die Umsatzdynamik im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten auf dem deutschen Markt habe zugenommen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. In den vergangenen Wochen habe der Zuwachs um mehr als ein Viertel über dem Vergleichszeitraum im vergangenen Jahr gelegen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 07:49 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.