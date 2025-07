FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Krones nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 160 Euro belassen. Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen habe zwar leicht schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Thorsten Reigber am Mittwoch. Das Unternehmen befinde sich dennoch weiterhin auf Kurs, mit einem stärkeren zweiten Halbjahr die Ziele für 2025 zu erreichen. Die Berechenbarkeit der künftigen Geschäftsentwicklung bleibe hoch. Insgesamt sieht der Experte den Anlagenhintergrund als intakt an. Die Bewertung bleibe im Branchenvergleich günstig./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





