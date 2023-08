NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Drägerwerk von 36 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Henrik Paganetty schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (Ebit) für die Jahre 2023 und 2024 kräftig nach oben. Hauptgrund dafür sei die Verbesserung der Lieferkapazitäten des Medizintechnikunternehmens als Folge der abnehmenden globalen Lieferkettenprobleme im ersten Halbjahr 2023, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2023 / 18:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.