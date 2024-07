ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern sei in diesem Jahr der Nachzügler im Sektor, sollte aber das Chance-Risiko-Verhältnis weiter verbessern, schrieb Analyst Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Abwärtsrisiko für die Schätzungen sei geringer als zuvor und die Nettoverschuldung dürfte ab der zweiten Jahreshälfte dank einiger Veräußerungen sinken. Wichtigster Kurstreiber dürfte jedoch eine Ausweitung der Aktienrückkäufe sein./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2024 / 17:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.