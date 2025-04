HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon nach einem angekündigten Zukauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das Automotive-Ethernet-Geschäft von Marvell Technology sei eine starke strategische Ergänzung in dem sich wandelnden Umfeld der software-definierten Fahrzeuge, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während der Kaufpreis auf den ersten Blick hoch erscheine, relativierten die guten strategischen Perspektiven, die starke Rentabilität und das hohe Wachstum die Bewertung./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





