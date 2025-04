HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess mit Blick auf die US-Zollpolitik von 36,50 auf 33,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Wenn Zölle den Handel wie Mehltau treffen und die Endverbrauchernachfrage weltweit dämpfen, werde auch der Chemiekonzern Lanxess davon nicht ausgenommen sein, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern senkte der Experte seine Gewinnschätzung unter das untere Ende der aktuellen Prognosespanne des Unternehmens und erwartet auch für das Geschäftsjahr 2026 keine wesentliche Verbesserung./la/bek



