Eni Aktie
|27,23EUR
|0,90EUR
|3,40%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
23.10.2026 13:58:55
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni nach Zahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich und zudem den Jahresausblick angehoben, schrieb Matthew Lofting am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,30 €
|
Abst. Kursziel*:
2,56%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,85%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
12:26
|STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
21.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
21.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
|14:00
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Eni Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|14:00
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Eni Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|13:59
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Eni Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:00
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|27,30
|3,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:00
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:59
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:58
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:57
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:56
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|13:54
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:53
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:52
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:34
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:52
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|12:50
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:49
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|12:21
|RENK Buy
|Warburg Research
|12:20
|KRONES Buy
|Warburg Research
|12:20
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|12:19
|Barclays Buy
|UBS AG
|12:08
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:00
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:52
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:51
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:49
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:48
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:32
|Eni Buy
|UBS AG
|11:09
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:39
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|07:37
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07:37
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:35
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:15
|Hermès Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.